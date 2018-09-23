بالفيديو.. احتجاجات في مدينة سلا المغربية بسبب انتشار عصابات قطع الطرق

شارك مئات من سكان حي “القرية” بمدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية الرباط ، باحتجاجات على ارتفاع نسبة الجريمة في المنطقة، والمطالبة بتوفير الأمن.

واستنفرت المسيرة -التي انضم إليها السكان عفويًا- رجال الأمن، خاصة بعد أن قرر المتظاهرون التوجه نحو القصر الملكي، ما دفع قوات الأمن إلى إغلاق الشوارع المؤدية إليه.

ويعاني سكان مدينة سلا عمومًا وحي القرية على وجه الخصوص، من انتشار عصابات الشباب العاطل عن العمل، التي تقطع الطريق على السكان وتسلبهم ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح.

وازداد الأمر سوءًا عقب الجريمة البشعة التي عاشها الحي قبل أيام، عندما أقدم شقيقان على قتل شاب اسمه محمد، بطريقة بشعة، إذ تمت مطاردته بدراجة نارية، وذبحه بسكين ثم التمثيل بجثته.

وقالت أم الضحية إن العصابة التي قتلت ابنها كانت تطارده منذ مدة، ولم تستجب الشرطة لنداءاتها السابقة إلى حين وقوع الجريمة”.