ظل هاربًا لـ26 عامًا… الرباط تُسلّم واشنطن قسًا أمريكيًا متهمًا بـ”الاعتداء الجنسي”

سلّمت السلطات المغربية، الولايات المتحدة قسًا أمريكيا يُدعى “آرثر بيرول”، ظل هاربًا منذُ 26 عامًا، بتهمة “الاعتداء الجنسي على الأطفال”، بحسب ما قاله مسؤول في وزارة العدل المغربية، اليوم السبت.

ولم يفصح المسؤول المغربي، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، واكتفى بالقول إن “هناك إجراءات قانونية تنص عليها اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، تم احترامها”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” تصريحات لمسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي “جيمس لانجبرغ”، أدلى بها أمس الجمعة في ألباكركي (أكبر مدن ولاية نيومكسيكو)، مؤكدًا أن عنصرين من هذا المكتب سافرا يوم الخميس للمغرب لتسلم “آرثر بيرول”.

وقال المسؤول الأمني الأمريكي، إن “مكتب التحقيقات (FBI) حدّد موقع آرثر بيرول العام الماضي، وظل محتجزًا لدى السلطات المغربية، واستمرت إجراءات تسليمه لنحو عام”.

وذكرت صحف أمريكية، أن “بيرول” البالغ من العمر 80 عامًا، اعتدى طوال 20 عامًا على عدة ضحايا، خلال عمله كقس في نيومكسيكو.

وفي العام 1992، فرَّ “بيرول” من الولايات المتحدة عقب انكشاف أفعاله، واختفى عن الأنظار حتى ألقت السلطات المغربية القبض عليه العام الماضي، عقب توجيه اتهامات له من محكمة نيومكسيكو.

ووجهت المحكمة الجزئية بألباكركي في 21 من شهر سبتمبر/أيلول لعام 2017، 6 اتهامات لبيرول بالاعتداء الجنسي، وفي حالة إدانته قد يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.