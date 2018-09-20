مدير ميناء صفاقس يكشف حقيقة دخول “باخرة إسرائيلية” للميناء التونسي

نفى مدير الميناء التجاري بمحافظة صفاقس التونسية، أنيس كمون، اليوم الخميس، أن تكون الباخرة التي سترسو، صباح غدٍ الجمعة، بميناء صفاقس التجاري قادمة من أحد الموانئ الإسرائيلية.

وكشف كمون، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الباخرة”ASIA SPIRIT”، والتي ترفع علم هونغ كونغ، قادمة من الصين، وهي لمستثمر صينيّ يقوم بتحميل أنابيب حديدية لإفراغها بالميناء، في إطار صفقة لتزويد الشركة الحكومية بمواد لاستغلال وتوزيع المياه.

وأثار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جدلًا واسعًا في الأوساط التّونسية، يوم أمس الأربعاء، بنشره بيانًا، أكد فيه عزمه منع الباخرة من الرسو بالميناء، باعتبارها قادمة من أحد الموانئ الإسرائيلية، وذلك “إيمانًا منه بثوابت التصدي لكل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.”

وحذّر الاتحاد من تداعيات السماح للباخرة بعبور المياه الإقليميّة التونسية، داعيًا للمضي قدمًا في سن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.