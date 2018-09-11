طعنًا بالسكين.. شاب يقتل والده “المسن” في صفاقس التونسية ‎

في جريمة بشعة، أقدم شاب تونسي على قتل والده العجوز، ظهر اليوم الثلاثاء، طعنًا بالسكين في محافظة صفاقس جنوب البلاد.

وأشار المتحدّث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، أنّ “شابًا في الثلاثين من العمر، أقدم على تسديد أربع طعنات قاتلة لوالده بسكين استقرّت ثلاث منها على مستوى الأذنين ورابعة على مستوى الخد، مرددًا أنّه قتل الشيطان”.

وكشف التركي، في تصريح لإذاعة “موزاييك ” الخاصّة، أنّ “الشاب يعاني اضطرابات نفسية حادّة وأنّه لم يجنح إلى الهرب بل سلّم نفسه عن طواعيّة إلى السلطات الأمنيّة”، لافتًا إلى أنّه “أطلع عناصر الأمن على مكان جثة والده والمكان الذي أخفى فيه أداة الجريمة”.

وأضاف أنّ “قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 عاين جثّة القتيل وأسند إنابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية بصفاقس وأذن بنقل جثة المتوفى إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس”.

وأبرز المتحدّث أنّه “تقرّر الاحتفاظ بالمجرم وفتح بحثًا تحقيقيًا من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار طبقًا للفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية التونسية”.