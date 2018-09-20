وفاة كريم العمراني الوزير الأول في 6 حكومات مغربية‎

توفَّى، صباح اليوم الخميس، كريم العمراني، الذي تقلد منصب الوزير الأول بالمغرب (رئيس الحكومة) في 6 حكومات سابقة، عن عمر يناهز 99 سنة.

وقالت القناة الثانية في المغرب إن “كريم العمراني، الذي سبق له تولي منصب الوزير الأول في بضع حكومات سابقة، توفى صباح اليوم”.

والعمراني من مواليد مدينة فاس عام 1919، إذ يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال بالبلاد، وتولى منصب الوزير الأول في 6 حكومات خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وفي آب/أغسطس 1971، عين العمراني، الوزير الأول على رأس الحكومة، ثم على رأس الحكومة مرة أخرى في نيسان/أبريل 1972.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1983 أعيد تعيين العمراني رئيسًا للحكومة، كما أعيد تعيينه في الـ 11 من نيسان/أبريل 1985.

وفي آب/أغسطس 1992، عين العمراني كوزير أول، قبل أن يعاد تعيينه في المنصب نفسه في الـ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر 1993.