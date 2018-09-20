زيارة نادرة لوزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب

يبدأ وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، زيارة نادرة من نوعها للمغرب المجاور تدوم يومين.

وحسب وزارة الخارجية المغربية، فإن هذه الزيارة ”تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين” في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وستمكن من بحث ”سبل تنمية العلاقات الاقتصادية، لتكون في مستوى علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وأضافت الوزارة أنَّ الزيارة ستكون ” مناسبة” للتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ”في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا”.

وكان لافتًا في توقيت الزيارة أنَّها تأتي غداة استقبال وزير الخارجية الموريتاني، المعين قبل ثلاثة أشهر فقط، السفيرين المغربي والجزائري، كل على حدة، في يوم واحد.

وهذه هي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية موريتاني إلى المغرب منذ سنوات، إذ اقتصرت زيارات سابقة على المشاركة في مؤتمرات أو تسليم دعوات إلى القمتين العربية والإفريقية اللتين احتضنتهما موريتانيا في السنتين الأخيرتين.

وتسلم الملك محمد السادس، قبل أسابيع قليلة، أوراق اعتماد السفير الموريتاني في الرباط الذي عينته نواكشوط مؤخرًا بعد ست سنوات، اقتصر فيها تمثيلها الدبلوماسي بالرباط على قائم بالأعمال.