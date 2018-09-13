مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الدولية في ليبيا

مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة سنة أخرى.

وطلب المجلس في قراره من البعثة “المساعدة في ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة على الصعيد الوطني”، لحل الأزمة الليبية.

وأكد القرار التزام المجلس “القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”.

وتنتهي مهمة البعثة الدولية في ليبيا بموجب القرار الجديد يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

وكانت البعثة تمكنت مؤخرًا من التوصل إلى هدنة بين المليشيات المتصارعة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأجرى رئيس البعثة غسان سلامة، الخميس، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، استعرضا خلالها التقدم الذي جرى تحقيقه في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

وشدد سلامة -وفق بيان للبعثة على صفحتها بموقع فيسبوك- على “ضرورة دعم وقف إطلاق النار وتعزيز الوضع الأمني في طرابلس وإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد”.