البرلمان الليبي يقرر إعادة تشكيل الحكومة بالتوافق مع مجلس الدولة

أصدر مجلس النواب الليبي، في جلسة طارئة، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفصله عن الحكومة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة .

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق: “إن المناقشات التي جرت، اليوم، داخل المجلس شملت إعادة تشكيل الحكومة، والمجلس الرئاسي في ليبيا“.

وأضاف في تصريح نشر عبر الموقع الرسمي للبرلمان الليبي: ” أنه تقرر اعتماد ما أقره المجلس، في وقت سابق، وهو تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط، بدل 9 أعضاء”.

وحول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، أوضح بليحق” أنه تقرر ترشيح شخصيات من أقاليم البلاد الثلاثة التي تضم طرابلس وبرقة وفزان، وتفويض رئيس لجنة الحوار في البرلمان الليبي عبدالسلام نصية، بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة، للتوافق على الاختيار”.