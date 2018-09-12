توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة والهدوء يعود للعاصمة الليبية (صور)

أدى سقوط قذائف عشوائية على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء، إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

وتم ترحيل كل الطائرات من مطار معيتيقة، بحسب صفحة المطار الرسمية، لافتة إلى نقل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي.

وقدمت الصفحة على “فيسبوك” التحية لقائدي الطيارات والمساعدين والموظفين بكل تصنيفاتهم، الذين “تسارعوا لإنقاذ ما تبقى من طائراتنا الوطنية ولم يغادروا المطار بالرغم من التهديدات والإشاعات”.

وعاد الهدوء الحذر إلى العاصمة طرابلس، صباح اليوم، بعد اشتباكات دامت عدة ساعات.