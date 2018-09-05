برلماني عن حزب الإخوان في المغرب متهم بالسطو على أموال عشيقته الفرنسية

أفادت صحيفة الأخبار المغربية بأنّ القضاء الفرنسي أصدر حكمًا ضد عضو البرلمان المغربي مصطفى الزيتي، في القضية التي رفعتها ضده عشيقته الفرنسية “أوليفي جيانين”، بالسطو على أموالها البالغة قيمتها 134 ألف يورو والتي حصل عليها عن طريق تحويلات بنكية.

وقضت المحكمة العليا الفرنسية على عضو حزب العدالة والتنمية المغربي، وحركة التوحيد والإصلاح، التابعين لجماعة الإخوان، بإرجاع الأموال إضافة إلى ألفي يورو مصاريف الدعوى.

وكان البرلماني الإخواني يقيم مع عشيقته في باريس، حسب ما ورد في الرسالة التي بعثت بها في تموز/يوليو المنصرم، إلى أحمد كوز، رئيس المجلس البلدي في بني تجديت بإقليم فيكيك، الذي يمثله مصطفى زيتي في البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية”، حسب نفس المصدر.

وسبق أن أوقف رجال الأمن المسؤول نفسه السنة الماضية بأحد فنادق العاصمة الرباط، بناءً على مذكرة إيقاف صادرة بحقه لإصداره شيكًا بدون رصيد.

وتسيء الفضيحة الجديدة إلى الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، وهو في غنى عنها في الوقت الحالي، حيث يواجه مشاكل البلاد الاقتصادية ومشاكله وانقساماته الداخلية.