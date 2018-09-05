ليبيا تعيد فتح مطار معيتيقة خلال يومين

قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تعتزم إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، في غضون يومين.

وكانت السلطات أغلقت المطار، مساء الجمعة الماضي؛ بسبب القتال بين جماعات متناحرة في المدينة.

ورعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين تلك الجماعات التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع في العاصمة، ولا يزال هذا الاتفاق صامدًا حتى الآن.

وقال ميلاد معتوق، وزير المواصلات في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع استئناف العمل في مطار معيتيقة في غضون 24 أو 48 ساعة، مضيفًا أن الأمر يعتمد على مدى الاستقرار الأمني.

وكان مسؤولون قالوا إن القتال أودى بحياة 63 شخصًا، منهم ثمانية أطفال وست نساء، فضلًا عن إصابة نحو 159.