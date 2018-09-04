ليبيا.. اندلاع حريق بمحيط السفارة الأمريكية بطرابلس وسط اشتباكات عنيفة

اندلع حريق في محيط مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، عقب سقوط قذائف، بحسب ما نقلته تقارير إخبارية محلية.

وقال شهود عيان لـ”إرم نيوز” إن حريقًا اندلع في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات بين ميليشيا يقودها صلاح بادي، وبين أخرى يقودها غنيوة الككلي”.

ولم يتم التأكد فيما إذا كان الحريق تسبب في وقوع خسائر أم لا، لكن مصادر محلية أشارت إلى وقوع أضرار بسيطة بمحيط السفارة.

وتقع السفارة الأمريكية في منطقة “سيدي سليم” وهي منطقة تتوسط منطقتي النيران بين ميليشيا غنيوة وبادي، اللتين تبادلتا القصف فيما بينهما، ووقعت بعض القذائف على مقر السفارة.

وأوضح مصدر أمني في حديث لـ”إرم نيوز” أن “إحدى القذائف أصابت خزان وقود يتبع للسفارة، مما نتج عنه حريق امتد لأرجاء المبنى”.

ولفت إلى أن “قوات الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول بسرعة للمكان؛ نظرًا لوجود الاشتباكات، إضافة إلى إغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية للمكان”.

وجاء هذا الهجوم، رغم إعلان المجلس الرئاسي الليبي، عن سريان حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها؛ وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة في المدينة منذ أكثر من أسبوع، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان صدر عنه، إنه “نظرًا لخطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة، فإن المجلس يعلن حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها؛ لحماية المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية”.

وتشهد العاصمة الليبية، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق الوطني؛ على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.

ورغم التوصل إلى هدنة بين تلك الميليشيات، بحسب ما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلا أن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات، حيث تجددت الاشتباكات بشكل عنيف، وسط انفلات غير مسبوق ومخاوف من اتساع رقعتها.