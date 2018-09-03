حجب فيسبوك في طرابلس وعدة مدن ليبية مع احتدام القتال

أكد سكان الإثنين إنه جرى حجب فيسبوك في العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى بينما يتواصل القتال المستعر بين جماعات متناحرة.

وفيسبوك هو منصة الأخبار الرئيسة في ليبيا إذ تنشر عليه البيانات الصادرة عن المسؤولين والوزراء والجماعات المسلحة ذات النفوذ الفعلي في البلاد.

وكتب مستخدمون غاضبون على تويتر أن حجب فيسبوك بدأ ظهرًا فيما أكد عدد من السكان عدم تمكنهم من الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي.

ويشتد القتال في طرابلس منذ ما يزيد على أسبوع بين جماعات متنافسة في أحدث موجة من الفوضى في البلد الواقع بشمال أفريقيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولم يصدر رد واضح من أي مسؤول عن السبب في حجب الموقع وقال سكان إن مواقع الإنترنت الأخرى يمكن تصفحها.

وقالت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في بيان إن انعدام الأمن أسفر عن انقطاعات للكهرباء وإن مهندسي الصيانة لا يستطيعون الوصول إلى بعض المحطات التي توقفت عن العمل نتيجة لانقطاع الكهرباء.