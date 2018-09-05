المغرب يفتح تحقيقاً مع فرنسي أهان العلم الوطني (فيديو)

فتحت الشرطة القضائية بمدينة مراكش المغربية، مساء يوم الثلاثاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات “إهانة” العلم الوطني المغربي من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمملكة.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو تداولته تطبيقات الهاتف المحمول، يظهر فيه مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 سنة وهو بصدد القيام بـ”أفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني”، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يجري حالياً البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان علم المملكة المغربية ورموزها (بما فيها شعار المملكة ولواؤها والنشيد الوطني، والرموز والأوسمة).