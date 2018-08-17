مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 في مراكش.. وهذه هديتها

أسبغت نجمة الاستعراض الأمريكية، مادونا، طابعًا ثقافيًا على عيد ميلادها الستين، الذي احتفلت به في مراكش المغربية، أمس الخميس، معتبرة الزيارة العائلية جزءًا من حملة أممية لجمع التبرعات لأطفال مالاوي.

وكعادتها في الولع بإثارة الضجة والجدل من حولها، فقد نشرت مادونا على صفحاتها الاجتماعية فيديو دعائي، يُذكّر المعجبين “انني بلغت الستين، وانني ملكة”.

وقد بلغ عدد الاعجابات على هذا الفيديو حتى صباح اليوم الجمعة حوالي 440 ألفًا.

عرض غالا 2018

كما أفرجت مادونا عن الشريط الكامل لمشاركتها في مهرجان غالا 2018، الذي أخذ صبغة لاهوتية مثيرة للجدل، معتبرة ذلك هديتها للناس في عيد ميلادها.

لكن الفيديو متاح للمشاهدة في مناطق معينة من العالم، ليس من بينها بعض بلدان الشرق الاوسط.

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