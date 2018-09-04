“نداء تونس” يلوح باستقالة وزرائه من حكومة الشاهد لإجباره على الرحيل

لوّح الناطق الرسمي باسم حزب “نداء تونس” والمكلف بملفه السياسي، برهان بسيس، باستقالة وزراء الحزب من الحكومة، “كإجراء سياسي يقود لحتمية حلها واجبار الشاهد على المغادرة”.

وقال بسيس في تصريح صحافي، يوم الثلاثاء، إن “نداء تونس مستعد لكل السيناريوهات”، مشددًا على “تمسك الحزب بوثيقة قرطاج 2، وبكل نقاطها الـ64، التي تنص على تغيير حكومي شامل، يطال رئيس الحكومة الحالية، يوسف الشاهد”.

وأضاف أن “كل المحللين والمراقبين يرون أن بقاء الحكومة من عدمه يدخل في قلب الأزمة التي تتخبط فيها البلاد”.

وفيما يتعلق بالاجتماع، الذي انعقد الاثنين، وحضره أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، والذين فوضوا في النهاية قيادة “نداء تونس” لاتخاذ القرارات المناسبة في مسألة الحكومة، ذكر بسيس أن الوزراء المشاركين في الاجتماع هم وزراء السياحة والرياضة والتربية والصناعة، إلى جانب 3 كتاب دولة.

وأشار إلى أن وزراء آخرين، لم يتمكنوا من الحضور؛ بسبب التزامات أخرى، نافيًا معارضتهم لقرار الحزب.

ويأتي التشاور بخصوص إمكانية سحب وزراء النداء بعد انقضاء مهلة قدمها حافظ قائد السبسي، ليوسف الشاهد، للاستقالة أو التوجه للبرلمان لإعادة منح الثقة للحكومة، وهو ما يرفضه الشاهد إلى الآن.

يذكر أن حربًا علنية انطلقت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، منذ أيار/ مايو الماضي، بعد اتهام الشاهد للأخير “بسعيه لتدمير البلاد بعد أن دمر حزب النداء وتسبب في خسارته للانتخابات البلدية الأخيرة”، على حد قوله.

ويتلقى الشاهد دعمًا مشروطًا من قبل حركة النهضة التونسية، يتمثل في بقائه على رأس الحكومة، مقابل تعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية 2019.