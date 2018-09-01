نداء تونس: الشاهد يمثل “خطرًا” على البلاد

وصفت حركة “نداء تونس“، الجمعة، رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بأنه “خطر على البلاد”، داعية حركة النهضة إلى “تحمل مسؤوليتها و التخلي عن دعمها له في مؤشر على انهيار العلاقة بين الطرفين و وصولها “مرحلة اللاعودة”

و قال القيادي البارز في حركة “نداء تونس”، رضا بلحاج، إن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بات يُمثل عبئا على البلاد ولا تحرّكه إلا مصلحته الذاتية ” و أنه يشكل خطرا عليها وعلى معظم الأحزاب .

و انتقد بلحاج، العائد حديثا إلى حركة “نداء تونس”، في تصريحات تلفزيونية له بحدة يوسف الشاهد، معتبرا أنه بات خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي، و مشيرا إلى أن الحرب على الفساد التي قال رغم أن “نداء تونس” يساندها فانه يرفضها بشكلها الحالي قائمة على الانتقائية.

واكد أن الشاهد قام خلال الحرب على الفساد بتجاوزات قانونية وأن هناك “من تم انتزاع أملاكه دون وجه حق” وأن بعض من شملتهم قرارات المصادرة باتوا مشردين في الخارج .

و أكد بلحاج أن قرار الإقالات المُعلن عنها الجمعة في وزارة الطاقة والتي شملت الوزير خالد بن قدور القريب من الاتحاد العام التونسي للشغل ،خطيرة فبن قدور تقلد مناصب بالدولة و من الكفاءات .

ويعيش حركة “نداء تونس” صراعًا داخليًا بين جناحه البرلماني المتمسك بالشاهد لمواصلة قيادة المرحلة التوافقية، والإدارة التنفيذية للحزب بقيادة حافظ، الباحث عن بديل جديد.

ودفعت أزمة النداء والانشقاقات في صفوفه وخروج عدد من كوادره المؤسسين -الذين رفضوا محاولات حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي التحكم في الحزب، يوسف الشاهد إلى رئاسة الحكومة، وكانت تركيبة حكومته بداية الشرخ في العلاقة الودية بين الرجلين، قبل أن تؤدي التصريحات والتسريبات وزيادة الانشقاقات داخل النداء إلى توسيع الهوة بين الطرفين.