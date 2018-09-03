 ليبيا .. آخر تطورات الاشتباكات بين المليشيات في طرابلس

في آخر تطور في صراع المليشيات القائم في العاصمة الليبية طرابلس، أكد مصدر مقرب من اللواء السابع بأن قوات اللواء هاجمت مجموعة تنتمي لمجلس شوري ثوار بنغازي أثناء محاولتهم الالتحاق بتمركز لإحدى المليشيات المتواجدة في العاصمة المشتعلة.

وبحسب المصدر فإن العناصر الثلاث الذين قتلوا في المواجهات هم فرج دعدوش، وأكرم بن عمران، وعبدالرحمن الصويري.

كما أصيب كل من علي بن عمران وأشرف زقلام، إصابات متفاوتة وأكد المصدر بأن هذه المجموعة كانت تسعى للالتحاق بمليشيا يقودها صلاح بادي وتتخذ من محيط مطار طرابلس مكانًا لها.

وكان اللواء السابع قد أكد صد هجوم لقوة “الردع والتدخل السريع” بقيادة ” غنيوة الككلي “وهي غير قوة “جهاز الردع” التي يقودها “عبدالرؤوف كارة” والتي تدير سجن معيتيقة والذي تتواجد به عدة عناصر متطرفة مطلوبة محليًا للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ودوليًا لعدة جهات.

وكانت بعض وسائل الإعلام أبرزت مؤخرًا هذا الهجوم وكأنه عائد لمجموعة كارة مما أحدث لبسًا لدى المهتمين بالشأن الليبي.

جهاز الردع بقيادة كارة أشار عبر صفحته بموقع الفيسبوك بأنه لا صحة للأخبار المتداولة عن تسليم السجن الذي يقع تحت حماية عناصرها، وأشارت الصفحة بأن عناصر الشرطة القضائية داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس.

وأكدت بأن تبعيتها لا تزال تعود لوزارة العدل، مؤكدة بأن قوة جهاز الردع بكامل عتادها في تأمين السجن من الخارج، مضيفة بأن ما يشاع من أخبار هو من ضمن الحرب الإعلامية الممنهجة لتدمير طرابلس، حسب تعبيرها.

وحول محاولات حكومة الوفاق إيجاد مخرج للأزمة أشارت صفحة وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق على موقع الفيسبوك بأن وزير الحكم المحلي المفوض بداد عبدالجليل عقد اجتماعًا بمقر الوزارة، ضمه إلى جانب عمداء ووجهاء بلديات الزاوية والزاوية الجنوب والزاوية الغرب، في إطار جهود تبذلها الوزارة من أجل إيقاف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي تطور مفاجىء لما يرافق أحداث طرابلس من تداعيات أشار نشطاء ليبيون بمدينة طرابلس بأن خدمة الإنترنت شهدت بطئًا ملحوظًا، كما تم حجب موقع الفيسبوك عدة ساعات، ثم عاد بشكل بطيء وسيء.