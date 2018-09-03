بالفيديو.. كهل يحاول ذبح نفسه أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس

أقدم مواطن تونسي على ذبح نفسه، محاولًا الانتحار، أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، في العاصمة تونس.

وحاول المُحتج الانتحار، عبر ضرب نفسه بآلة حادة على مستوى الرقبة، لكن تدخّل عدد من المواطنين أنقذه من موت محقّق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأوضحت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الكهل الذي أقدم على الانتحار، ينتمي إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أب لطفلين ويسكن في محافظة جندوبة شمال العاصمة التونسية.

وتؤكّد المصادر، أن هذا المواطن قدم إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية؛ للاحتجاج على عدم صرف راتبه لشهر أغسطس/آب الماضي، وعلى عدم تفعيل اتفاقية الزيادة في المنحة، التي تم الإعلان عنها منذ شهر أبريل/نيسان الماضي 2018 .

وفي سياق متّصل، نفت المكلّفة بالإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، مريم بن حسن، أن يكون هذا المُحتج من بين المتقاعدين الذين لم يتسلّموا رواتبهم، مثلما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت بن حسن في تصريح لـ”إرم نيوز”، إلى أن الوزارة على علم بملف هذا المواطن، مؤكدة أنه ينتمي إلى الاتحاد الوطني للمكفوفين، وهي جمعية تضم معظم المكفوفين في تونس.

وأضافت بن حسن، أن المُحتج قدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية طالبًا الإعانة؛ بسبب سوء ظروفه الاجتماعية.

وأكّد نائب حركة “نداء تونس” في البرلمان، عماد أولاد جبريل، أن المُحتج الذي حاول الانتحار، حضر أمام مقر الوزارة؛ في محاولة للقاء الوزير.

وأضاف جبريل في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن المُحتجّ حاول لقاء الوزير أكثر من مرة، لكن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، رفض ذلك.

وأشار إلى أن المواطن الذي حاول الانتحار، تم طرده من الوزارة؛ وهو ما دفعه إلى ذبح نفسه أمام مقرها، قبل أن ينقذه مواطنون.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، بصورة الكهل الذي حاول ذبح نفسه؛ احتجاجًا على عدم حصوله على جراية تقاعده، وامتناع الوزارة عن التجاوب مع مطالبه.