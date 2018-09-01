تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، مع الساعات الأولى من فجر الأحد.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”إرم نيوز” فإن عمليات للقصف طالت عدة أماكن بالعاصمة بعد هدنة لم تستمر طويلا.

وبحسب الشهود سمع دوي انفجارات للمرة الأولى في حي أبوسليم معقل كتيبة أبوسليم التي يقودها ( عبد الغني الككلي ) والتي يطلق عليها اسم الدعم المركزي.

وقال اللواء السابع على صفحته في فيسبوك إن “قوة من الوحدات الخاصة التابعة له تقوم بتمشيط حي أبوسليم لتنظيفه من المليشيات” حسب تعبيره.

وأشار إلى أن ضابطا برتبة عقيد يدعى ( ع.م) آمر القوة الخاصة يقود هذه العمليات.

كما شهدت مناطق أخرى عودة للتراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحسب مصادر أمنية بالعاصمة فإن قصفا متبادلا بين الفصائل المتناحرة بطريق المطار أسفر عن إصابة أحد خزانات الوقود ورغم تسرب الوقود من هذا الخزان إلا أنه لم يشتعل.

يذكر أن محاولات بذلتها حكومة الوفاق لوقف القتال وتم التوصل لهدنة يوم الجمعة غير أن تبادل الاتهامات بخرقها، ما بين الجهات المتناحرة، ساهم في تجدد الاشتباكات.