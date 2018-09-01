إدانة أمريكية أوروبية لتصاعد العنف في طرابلس الليبية

أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، ما وصفته بأنه تصاعد للعنف في العاصمة الليبية، طرابلس، ومحيطها.

وأكدت الدول الأربع أن الجماعات المسلحة التي قوّضت أمن ليبيا ستُحاسب.

وأضافت في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: “هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة”.

وتابع البيان: “ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية، ونحذّر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيُحاسبون على أفعالهم”.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية: إن السلطات أغلقت مطار طرابلس، أمس الجمعة، بعد إطلاق صواريخ باتجاهه.