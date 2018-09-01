بدء فزر الأصوات في الانتخابات النيابية والمحلية بموريتانيا

بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت السبت، وذلك ببعض المراكز، فيما يستمر التصويت بعدد من المكاتب الأخرى.

وقال شهود عيان إن طوابير لا تزال أمام عدد من مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، حتى الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش) فيما بدأ فرز الأصوات في مكاتب أخرى أقل اكتظاظا.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عثمان ولد بيجل، إن نسبة التصويت وصلت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حدود 57 بالمائة.

وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الانتخابات جرت في ظروف مناسبة ودون وقوع مشاكل تذكر.

ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الأحد، بحسب تقديرات متابعين ومصادر اللجنة المستقلة للانتخابات.