رئيس موريتانيا السابق يفشل في التصويت بالانتخابات

حال سقوط اسم الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، من كشوفات التسجيل، دون الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية والتشريعية، التي انطلقت اليوم السبت.

وحسب موقع “صحراء ميديا” المحلي، فقد حضر ولد الشيخ عبدالله إلى مكتب “ابن سيناء” في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية؛ للإدلاء بصوته، لكنه لم يجد اسمه على اللائحة الانتخابية، فغادر دون المشاركة والإدلاء بصوته.

وولد الشيخ عبدالله هو أول رئيس مدني تولى الحكم بعد انتخابات أنهت حكم العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

لكن العسكر سرعان ما أطاحوا به من الرئاسة، بعد عام واحد فقط من توليه الحكم؛ بعد خلافات مع ضباط بارزين، على رأسهم الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز.