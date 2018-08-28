نداء تونس: البلاد تشهد أخطر أزمة منذ 3 عقود

حذرت حركة “نداء تونس” مساء الاثنين من أن الوضع في البلاد مهدد ب”الانفجار معتبرة أن تونس تعيش أخطر أزمة سياسية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

و قال القيادي البارز في حركة “نداء تونس” ناجي جلول ، إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم “خطير وتعيس جدا و هو أخطر من وضع البلاد عام 1986″، عشية الانقلاب الذي قام به بن علي على الرئيس التونسي الراحل بورقيبة، مشبّها الوضع الحالي في تونس بحال الضفدع الذي يوضع في الماء الساخن، حسب قوله.

وأشار جلّول في تصريح إذاعي إلى أن إنقاذ البلاد ممكن في 6 أشهر، معتبرا أن ذلك يتطلّب إجراءات عاجلة وصفها بـ”غير الشعبية”، و مضيفا أنها قد لا تلاقي استحسانا، كنها تبقى ضرورية لتحقيق الخروج من الوضع القائم،وفق رأيه.

و تتلخص الأزمة السياسية في البلاد، في أن هناك دعوات كثيرة تطالب بتغيير الحكومة كاملة، بمن في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، الذي يعد أحد قادة حزب “نداء تونس” الحاكم، ويتزعم تلك المطالب، المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، ابن رئيس الجمهورية.

واستنكرت أحزاب معارضة تونسية حياد الأزمة في البلاد عن مسارها الحقيقي من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية، بسبب صراع محموم على المنصب الرئاسي القادم.

و تواجه الحكومة التونسية الحالية، التي استلمت مهامها قبل عامين، انتقادات متصاعدة مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل، و هو أكبر منظمة نقابية بالبلاد، على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات التي شملت عدة قطاعات.