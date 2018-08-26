داعية سلفي يطالب ترامب وماي بقصف مدن ليبية بقنبلة هيدروجينية (فيديو)

طالب قيادي سلفي ليبي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بقصف مدينتيْ “البيضاء” و”الأبرق”، شرق البلاد، حتى يتم “تقسيم الثروة بالتساوي بين الشعب الليبي”.

وظهر القيادي جمعة أبو القاسم عبد الحكيم محمد الليبي، في مقطع فيديو، اليوم الأحد، يدعو خلاله ترامب وماي إلى “تقسيم الثروة بالتساوي في أسرع وقت ممكن على الشعب الليبي”، وقصف مدينتي البيضاء والأبرق بقنبلة هيدروجينية.

وأثار المقطع، الذي بثته صفحة “المركز الإعلامي السدرة” على “فيسبوك”، والتي وصفت أبو القاسم أنه “مدخلي”، جدلًا واسعًا بين ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، هاجموا أبو القاسم، وانتقدوا مطالبته بتدخل أجنبي في ليبيا.