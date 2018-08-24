تشاد تُعزز وجودها العسكري على الحدود مع ليبيا

عززت تشاد وجودها العسكري على الحدود مع ليبيا، في أعقاب هجوم نفذه متمردون على مواقع للجيش التشادي في منطقة مناجم الذهب.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تشاد نشرت أيضًا طائرات حربية في القاعدة القريبة من بلدة “فايا لارجو” المحاذية للجنوب الليبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستعدادات التشادية تستهدف منع تغلغل المعارضة في المنطقة بعد الهجوم الأخير الذي شنته في 11 من شهر آب/أغسطس الجاري، واستهدف قاعدة عسكرية للجيش التشادي في بلدة كوري بوغري وأسفر عن مقتل ثلاثة مسؤولين عسكريين.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن قوافل عسكرية كبيرة شوهدت وهي تغادر العاصمة نجامينا، باتجاه الحدود مع ليبيا.

وأعلن تنظيم المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية المعارض للحكومة التشادية بقيادة حسن محمد إبراهيم مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة مناجم الذهب، وأدى لسقوط عدد من جنود الجيش التشادي وفرار الباقين.

وسحبت حكومة نجامينا جميع عمال مناجم الذهب، وطلبت منهم مغادرة شمال البلاد على الفور، بالتزامن مع نشر قواتها في المنطقة.