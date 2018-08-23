قتلى و جرحى في هجوم انتحاري غربي ليبيا

تعرضت بوابة كعام، الواقعة بين مدينتي زليتن والخمس غرب ليبيا، صباح اليوم الخميس، لهجوم انتحاري، أسفر عن وقوع عدد من القتلى و الجرحى في صفوف أفراد الأمن، وفق ما أكّده مصدر أمني ليبي، لموقع “إرم نيوز”.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم الانتحاري أسفر عن سقوط 6 ضحايا بين قتلى و جرحى، وجميعهم من أفراد الأمن الذين كانوا يتولّون حراسة البوابة”.

وأكّد المصدر، أن “الهجوم يحمل بصمات تنظيم داعش”، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات من تسجيل صوتي منسوب لـ”أبو بكر البغدادي”، حثّ فيه أنصاره على شنّ هجمات جديدة في ليبيا.