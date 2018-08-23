في سابقة.. إسبانيا تعيد مهاجرين غير شرعيين للمغرب‎

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن سلطات مدريد أعادت 116 مهاجرا غير شرعي إلى المغرب، بعد اقتحامهم الأربعاء الماضي للسياج الفاصل بين مدينة الفنيدق المغربية ومدينة سبته التابعة لإسبانيا.

ونقلت السلطات الإسبانية المهاجرين-أغلبهم من جنوب الصحراء الإفريقية- إلى المغرب يوم الخميس على متن حافلة، ولم يصدر عن الحكومة المغربية أي رد حتى الآن.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الجارة الشمالية للمغرب بتفعيل اتفاق وقعته الحكومة المغربية عام 1992 حسب موقع “اليوم 24” .

وحسب المصادر نفسها، حاولت سلطات مدريد تفعيل الاتفاق في سنوات سابقة، لكنها اصطدمت بمواجهة قوية من طرف الجمعيات و المنظمات الحقوقية، التي تمسكت بحق المهاجرين في تقديم طلب اللجوء حسب القانون الدولي.

وتعرف العلاقات المغربية الإسبانية أزمة صامته منذ تولي بيدرو سانشيز رئاسة الحكومة، زاد من حدتها إغلاق المغرب للمعبر التجاري مع مليلية، والتدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين على إسبانيا باستعمال قوارب الهجرة، أو باقتحام السياج الحدودي مع مدينتي سبتة ومليلية.