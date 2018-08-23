احتجاجًا على انقطاع الماء يوم العيد.. مغاربة يعلقون جلود الأضاحي على مقر الشركة (فيديو)

نفذ سكان مدينة القصر الكبير، شمالي المغرب، شكلًا احتجاحيًا فريدًا من نوعه تمثل في تعليق جلود الأضاحي على مقر الوكالة المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء في المدينة، وذلك احتجاجًا على انقطاع التزود بالماء في يوم عيد الأضحى، وهو يوم يبلغ فيه الطلب ذروته نظرًا لما تتطلبه عمليات ذبح الأضاحي من استخدام للماء في تنظيف النفايات المترتبة على عمليات الذبح.

واعتبر المحتجون، الذي خرجوا يوم أمس الأربعاء، أمام الشركة المسؤولة عن توزيع الماء انقطاع الماء عنهم في هذا اليوم، وما تسبب فيه من تعكير لأجواء العيد، “جريمة” في حقهم.

وطالب المحتجون بتدخل السلطات من أجل عودة التزود بالماء في أسرع وقت، مؤكدين أنهم لن يقبلوا أن يكونوا ضحية ما سموه مماطلة الوكالة في الوقت الذي يؤدون فيه فواتير الاستهلاك بانتظام.

يذكر أن المغرب احتفل يوم أمس الأربعاء بأول أيام عيد الأضحى متأخرًا بيوم عن باقي الدول الإسلامية التي أجمع معظمها على الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الكبرى يوم الأربعاء وتعيش اليوم ثالث أيام العيد المبارك.