إلغاء عيد الأضحى في المغرب 3 مرات يعود لذاكرة المغاربة (فيديو)

تحتفل المغرب هذا العام على خلاف كل الدول العربية بعيد الأضحى، اليوم الأربعاء، في حين احتفلت معظم الدول العربية والإسلامية أمس الثلاثاء بالعيد.

وتعود ذكريات هذا العيد بالمغاربة في الزمن إلى الوراء، حيث استذكروا عبر مواقع التواصل قرار الملك الراحل الحسن الثاني بعدم ذبح الأضاحي 3 مرات سابقًا، رغم أنها سنة مؤكدة في الشريعة الإسلامية.

وكانت المرة الأولى العام 1963 بعد جلوسه على العرش بعامين، حيث دعا الملك الحسن الثاني المغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي، بسبب ما يسمى “حرب الرمال” التي استنزفت المغرب اقتصاديًا، والتي تمثلت في مناوشات عسكرية بين المغرب والجزائر بسبب خلافات بينهما على الحدود، وامتثل المغاربة للقرار حينها.

وفي العام 1981، اتخذ العاهل المغربي القرار نفسه من جديد، ولكن هذه المرة بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد، وتسبب في نفوق الكثير من الأنعام، إلى جانب مشاكل اقتصادية أخرى.

إلا أن عددًا كبيرًا من المغاربة لم يمتثلوا حينها، وذبح أغلبهم أضحيته سرًا رغم مراقبة شيوخ الأحياء التابعين للسلطات، وتعرض كل من تم ضبطه “متلبسًا” للتوبيخ.

أما في العام 1996 فقد تلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك عبد الكبير العلوي المدغري القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضاحي للضرورة كما وصفها.

وكان السبب تلك المرة أيضًا الجفاف، حيث اعتبر القرار أن تضحية المغاربة بأكباش جديدة غير تلك التي أخذها الجفاف، من شأنه إلحاق ضرر كبير بعدد رؤوس الماشية ورفع سعرها، لكن العيد مرّ في أجواء عادية، واحتفل جل المغاربة علنًا بشعائرهم دون أي تدخل من السلطات .