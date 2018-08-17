انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية في موريتانيا

بدأت في موريتانيا، فجر اليوم الجمعة، الحملة الدعائية التمهيدية والتي تستمر أسبوعين، حتى موعد الانتخابات النيابية والمحلية المقررة فاتح سبتمبر/أيلول المقبل.

وقامت الأحزاب المشاركة بتنظيم مهرجانات دعائية في مختلف مدن البلاد وفي العاصمة نواكشوط، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من فجرالجمعة، وسط مشاركة واسعة من الأحزاب وتنافس غير مسبوق.

واستعرض قادة الأحزاب، برامجهم الانتخابية، خلال المهرجانات الافتتاحية للحملة.

وترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، المهرجان الافتتاحي لحملة حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.

وقال في كلمة أمام آلاف أنصار حزبه: “إن مسيرة 9 سنوات من البناء، أوقفت الذين انتهجوا الفوضى، وصدمت طموحاتهم بجدار الشعب الذي وقف بقوة إلى جانبنا”.

وأضاف ولد عبد العزيز: “أن دعاية المغرضين ضدنا لا تصمد أمام الواقع”.

وقدم في الوقت نفسه الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

وأعرب قادة أحزاب المعارضة في مهرجانات منفصلة عن استيائهم مما وصفوه بـ”انحياز من الحكومة والسلطات التنفيذية للحزب الحاكم على حساب قوى المعارضة”.

ويشارك في الانتخابات 98 حزبًا سياسيًا من أصل 102 عدد الأحزاب السياسية في البلاد.

وتتنافس الأحزاب على 157 مقعدًا برلمانيًا، 87 منها يجري انتخابها عبر نظام النسبية، و70 بنظام الأغلبية.

ويجري التنافس لأول مرة على 13 مجلسًا جهويًا (مجالس محلية للتنمية)، أما في المجالس المحلية (البلدية) فيجري التنافس فيها على 219 بلدية في عموم البلاد.

ويبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية مليونًا و 40 ألف و663 ناخبًا، فيما يصل عدد المراكز الانتخابية 4035 مركزًا انتخابيًا.