ليبيا.. ضبط 3 مسافرين حاولوا تهريب 5 ملايين دولار إلى تركيا لإنقاذ اقتصادها

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار “بنينا” في بنغازي، مساء الخميس، 3 مسافرين حاولوا تهريب 5 ملايين دولار إلى تركيا.

وأوضح مكتب مديرية أمن مطار بنينا، في بيان له أن “الجهات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص منذ أيام وهم يحاولون تجهيز المبلغ، كما رصدت اتصالاتهم مع جهات خارج مدينة بنغازي، وهي التي قامت بتزويدهم بهذا المبلغ”.

وقال مصدر أمني ليبي لـ”إرم نيوز” إن “الأشخاص الثلاث ومن خلال استجواب مبدأي، اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، وبأنهم مكلفون بتهريب هذا المبلغ إلى تركيا في إطار محاولة إنقاذ اقتصادها وعملتها المتدهورة أمام الدولار”.

وكانت جماعة إسلامية في تركيا متفرعة عن إخوان ليبيا، أصدرت هذا الأسبوع، نداءً لأعضائها تحت عنوان “مؤازرة الشعب التركي في محنته الاقتصادية”.

ودعت الجماعة “المقيمين في تركيا، خاصة التجار الليبيين والمسلمين عامة وأيضًا أصحاب رؤوس الأموال، إلى انتهاز الفرصة لدعم أنقرة في مواجهتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية”، على حد وصفها.

كما دعت “جميع أعضائها إلى شراء العقارات في تركيا وتصريف الدولار مقابل الليرة وضخها في المصارف التركية لإنقاذها من الهبوط”.