صندوق النقد الدولي يطالب تركيا بإصلاحات للحد من “اختلالات” الاقتصاد

أكد صندوق النقد الدولي أنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق، مطالبًا أنقرة بإصلاحات اقتصادية للحد من الاختلالات والحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال في بيان “على ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزامًا بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات”.

وأضاف أن على تركيا أن تضمن استقلالًا كاملًا لبنكها المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية.

وأوضح أن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة؛ من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قس أمريكي، مضيفًا أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب.

وكانت العملة التركية قد فقدت أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتنامية على الاقتصاد، ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم.

وجاءت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية بعد عقوبات فرضتها إدارة ترامب على أنقرة بسبب احتجاز القس أندرو برانسون المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه جماعة تحملها أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب عام 2016.