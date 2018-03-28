العملة التركية تتراجع إلى 4 ليرات للدولار بفعل مخاوف اقتصادية

تراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة إلى مستوى أربع ليرات للدولار، اليوم الأربعاء، متأثرة مجددًا بمخاوف المستثمرين بشأن التضخم الواقع في خانة العشرات واستمرار بواعث القلق السياسية.

ولامست الليرة 4.0006 غير مبتعدة بذلك عن أدنى مستوى لها على الإطلاق 4.0375 ليرة للدولار، الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ويظل التضخم إحدى المشكلات الاقتصادية الأكثر إثارة للقلق.

وبلغ التضخم 10.26% في شباط/فبراير بعد أن سجل 12.98% نهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر آذار/مارس المقرر صدورها الأسبوع المقبل.