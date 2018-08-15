ليبيات غاضبات يغلقن طريقًا إستراتيجيًا في طرابلس (صور)

أغلقت سيدات ليبيات، اليوم الأربعاء، طريقًا رئيسًا يربط العاصمة الليبية طرابلس بمدينة الزاوية والحدود التونسية احتجاجًا على سوء معاملة المصارف وعدم قدرتهن على تحصيل السيولة النقدية.

وتجمهرت النساء المحتجات في مدينة جنزور أمام مصرف الجمهورية فرع النسيج وشرعن في الهتاف ضد إدارة المصرف ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب سوء الأوضاع المعيشية والمعاملة غير الإنسانية من المصرف، قبل ان يقدِمْنَ على إغلاق الطريق الساحلي بالإطارت المشتعلة.

نساء ليبيات يُغلقن طريق الساحل احتجاجاً لعدم توفّر السيولة في مصرف الجمهورية فرع جنزور بعد و وقوفهن يوم كامل في الطابور . #طرابلس لا حول ولا قوة إلا بالله …. pic.twitter.com/HVsFMNYZly — Wagak (@WagakOriginal) August 15, 2018

وعلم “إرم نيوز” من مصادر محلية في جنزور، أن النساء تواجدن أمام المصرف منذ ساعات الفجر، دون أن يتمكنّ من الحصول على السيولة التي أعلنت الحكومة عن صرفها، مشيرة إلى أن موظفي المصرف أخبروا النساء بعدم وجود سيولة اليوم؛ ما أدّى إلى استفزازهنَّ.

وأبلغ موظفو مصارف “الجمهورية وشمال أفريقيا وصحارى” النساء المحتجات، أن السحب تأجل اليوم الأربعاء، بسبب توجه جديد ينص على زيادة السقف إلى ألف دينار.

ورصد ناشطون بعض الليبيات وهن مستلقيات على الأرض فيما وقفت أخريات بجانبهن.

ويعاني الليبيون -بشكل عام- من أوضاع معيشية صعبة مع قدوم عيد الأضحى، ونقص السيولة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وإلغاء المصرف المركزي لاعتمادات الأضاحي المدعومة من الدولة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من تلك الاحتجاجات؛ إذ ظهرت إطارات السيارات مشتعلة في حين تجمهرت المحتجات الغاضبات على الطرقات.