المغرب يحظر التحويلات المالية مع إيران

قررت الحكومة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية، واستيراد السجاد الإيراني والمواد الأولية من إيران، وذلك تجاوبا مع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران والتي سرتْ اعتبارا من السادس من أغسطس/آب الجاري.

وكشفت صحيفة ”ليكونوميست”، في عددها ليوم الجمعة، أنَّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجهت مذكرة في الموضوع إلى القطاع المصرفي في المملكة، وذلك إثر مذكرةٍ توصلت بها من قبل السفارة الأمريكية بالرباط تتصل بالعقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غرَّد على تويتر محذرا من أنَّ الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران لن يكون بمقدورها فعل ذلك مع الولايات المتحدة، في الآن نفسه.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيران أكثر من 4 ملايين دولار السنة الماضية.

حري بالذكر أن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران مطلع مايو الماضي، وأعلن أنَّ إيران درَّبت وسلحت ومولت جبهة البوليساريو عن طريق حزب الله الشيعي اللبناني، في مسعى، كما تقول الرباط، يمس بأمنها القومي.

وكانت علاقات البلدين قد شهدت اضطراباتٍ شديدة، وصلت حد القطيعة أحيانا، منذ قيام ”الثورة الإسلامية” في إيران عام 1979.