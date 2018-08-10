المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية يسعى لاستئناف المفاوضات في أيلول

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كولر، أنه يسعى لجمع أطراف النزاع في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في إحاطة قدمها كولر أمام مجلس الأمن، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو مباشرة، بعد تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر في المجلس، إن كولر “شكر السلطات المغربية على تسهيل زيارته للأقاليم الصحراوية، وتمكينه من لقاء من رغب في لقائهم بكل حرية”.

وقالت مصادر إعلامية في الرباط إن المغرب “بادر إلى التأكيد على تعاونه مع المبعوث الأممي”، لكنه جدد تأكيده على “ضرورة إجراء تقييم شامل وعميق للأوضاع قبل جمع الأطراف المعنية”.

ووفق المصادر ذاتها، “باشرت المغرب اتصالات بأعضاء مجلس الأمن عبر سفاراتها في الرباط، وبعثاتها في نيويورك وفي العواصم المعنية، للتأكيد على ضرورة إشراك الجزائر في المفاوضات، واعتبارها طرفًا أساسيًا في الصراع”.

وكان كولر أجرى جولة في المنطقة شملت موريتانيا والجزائر والمغرب، كما زار حواضر الأقاليم الصحراوية: العيون، السمارة، والداخلة.

وأعلن كولر، منذ توليه مهامه خلفًا للأمريكي كرستوفر روس، أن جهده منصب على إحياء المفاوضات بين أطراف النزاعة والمتوقفة منذ 2012.