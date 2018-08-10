الإعلان عن خط جوي جديد يربط بين مدينتي مراكش وتولوز الفرنسية

الإعلان عن خط جوي جديد يربط بين مدينتي مراكش وتولوز الفرنسية

الخط الجوي الرابط بين مراكش وتولوز، يهدف إلى تأمين 3 رحلات جوية أسبوعية، وثمن تذكرة الذهاب سيكون ابتداءً من 36 يورو فقط .

المصدر: عفراء سعود- إرم نيوز

أعلنت الشركة البريطانية “إيزي جيت”، عن اقتراب موعد إطلاقها لخط جوي جديد، سيربط بين مدينة مراكش المغربية، ومدينة تولوز الفرنسية، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ولغاية 29 مارس/ آذار من العام المقبل.

وأكدت “إيزي جيت”، أن الخط الجوي الرابط بين مراكش وتولوز، يهدف إلى تأمين 3 رحلات جوية أسبوعية، في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، مضيفة أن ثمن تذكرة الذهاب سيكون ابتداءً من 36 يورو فقط .

وأضافت، أن الشركة سوف تعمل على تأمين رحلات جوية منتظمة باتجاه مراكش، وعلى الخصوص من بريستول، وستانستيد، ومانشيستر، بالإضافة إلى رحلات أخرى من بال- مولهاوس، وبرلين- شونيفيلد، وبوردو، وجنيف، وليون، وميلانو- مالبينسا، ونيس وباريس، وتولوز.

وهذا هو الخط الجوي العاشر لشركة “إيزي جيت”، من وإلى مراكش، العاصمة السياحية للمغرب.

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