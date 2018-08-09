ليبيا.. لجنة أزمة الوقود تستنجد بالشعب بعد تعرضها لـ”ضغوط وتهديدات”

ناشدت لجنة أزمة الوقود والغاز في طرابلس، “كافة الجهات المسؤولة وأبناء الشعب الليبي” بدعمها في جهودها لإنهاء ظاهرة تهريب الوقود والغاز خصوصًا عبر الحدود التونسية.

وقال رئيس اللجنة ميلاد الهجرسي، في بيان تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، إنه “يتعرض لضغوط وإن حجم التهديدات كبير جدًا”.

وأوضح أن “عدة جهات لا يعجبها عملهم منها عصابات محلية ومخابرات أجنبية، إضافة إلى عدة جهات محلية محسوبة على أنها رسمية”.

وأضاف أن “هدف هؤلاء يتمثل في التخلص من الهجرسي حتى تعود عمليات التهريب واستنزاف مقدرات الشعب الليبي”.

ودعا البيان “الشعب الليبي إلى أن يظهر للعالم أن مكافحة التهريب والفساد مطلب شعبي سواء في شرق البلاد أو غربها”.