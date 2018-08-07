البرلمان الإيطالي يقر تسليم ليبيا 12 زورقًا حربيًا لمكافحة الهجرة

وافق البرلمان الإيطالي بعد جلسة ساخنة عقدت، مساء الاثنين، على تسليم حكومة الوفاق الليبية 12 زورقاً لمساعدتها على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النواب، قبل إقرار القرار بأغلبية 382 صوتاً ومعارضة 11 آخرين، في حين امتنع حزب المعارضة الرئيسي ” الحزب الديمقراطي” عن التصويت، وبذل أعضاؤه جهوداً لعرقلة تمرير القانون.

وقالت الحكومة الإيطالية، إن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعدة ليبيا على إدارة إشكالية الهجرة، وفق مذكرة التفاهم الموقعة معها، فيما أكدت أحزاب المعارضة أن إسقاط الجانب الخاص بالتزام ليبي صريح باحترام حقوق الإنسان، لم يتم التعهد به في هذه الصفقة.

وبالتزامن مع التصويت على القرار، نظمت حملة ” أوقفوا الجرائم” الإيطالية المناهضة للعنصرية، مظاهرة حاشدة احتجاجا على خطة الحكومة منح زوارق حربية إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحمل المتظاهرون لافتات تضمنت عبارات مناوئة لتوجهات الحكومة الإيطالية منها “إنقاذ الغرقى ليس جريمة، أن ندعهم يموتون في البحر هي الجريمة”، و”ليس فتح موانئنا جريمة، بل إعادة السفن إلى ليبيا التي ليست ملاذاً أمناً لهم هي الجريمة”.

واعتبروا أن منح 12 زورقاً حربياً إلى حكومة الوفاق الليبية لاستخدامها في الحيلولة دون مغادرة سفن المهاجرين للمياه الإقليمية الليبية بمثابة استمرار للسياسة غير الإنسانية التي بدأت بإقامة معسكرات الاعتقال في الصحراء الليبية مع وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي، وفي الأشهر الأخيرة، مع وزير الداخلية الحالي ماتيو سالفيني.