الإفراج عن وزير الأوقاف بحكومة الوفاق الليبية بعد يوم من اعتقاله

أفرج جهاز المباحث العامة في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الأحد، عن رئيس هيئة الأوقاف العامة بحكومة الوفاق عباس القاضي، بعد يوم من اعتقاله عقب شكاوى تقدم بها أهالي الحجاج.

وشاع نبأ اختطاف القاضي على خلفية قرار منع اصطحاب مرافقين مع كبار السن من حجاج بيت الله الحرام، إلا أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد الأربد أكد الإفراج عنه.

وكان جهاز المباحث العامة في طرابلس قد اعتقل عباس القاضي بعد تسجيل 4 حالات وفاة، إحداها في مطار معيتيقة الدولي .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذين اليومين صورًا لحجاج كبار السن وهم يعانون أثناء سفرهم نحو مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقد انطلقت رحلات الحجاج الليبيين للتوجه إلى مكة المكرمة يوم الخميس الماضي، وبلغ عدد الحجاج هذا العام 6 آلاف حاج من بينهم أكثر من 4 آلاف حاج من كبار السن.