وزير الأوقاف الليبي: هذا “السبب الحقيقي” لاعتقالي ومنعي من السفر

كشف رئيس هيئة الأوقاف العامة في حكومة الوفاق، عباس القاضي، أن سبب اعتقاله ومنعه من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي، السبت الماضي، يعود إلى عدم حصوله على موافقة المجلس الرئاسي بالسفر.

وقال القاضي في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه “كان مصرًا على السفر إلى السعودية لوجود بعض المشاكل التي تتعلق بموسم الحج، الأمر الذي تتطلب تدخله لحلها”.

ونفى ما جرى تداوله سابقًا بأن توقيفه كان بسبب شكوى تقدم بها أهالي الحجاج، على خلفية قرار إرسال كبار السن من الحجاج دون مرافقين، مؤكدًا أن قرار عدم اصطحاب مرافقين لكبار السن، “قرار مدروس وصحيح”.

وأضاف: “إذا وجدت أي مشاكل صحية بالنسبة للحجاج، فهذا تتحمله اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عليهم، فأحد الشروط الأساسية لأداء مناسك الحج أن يكون الحاج لائقًا صحيًا ودون مرافق”.

وكان جهاز المباحث العامة في العاصمة الليبية طرابلس، أفرج أمس الأحد عن القاضي.