لأول مرة في تاريخ الأردن.. الحجاج مباشرة إلى مكة 

لأول مرة في تاريخ الحج، سينتقل حجاج المملكة الأردنية هذا العام مباشرة إلى مدينة مكة المكرمة، دون المرور في طريقهم بالمدينة المنورة، حيث سيأخرون زيارتها حتى الانتهاء من مناسك الحج.

وقال وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، إن “مسير الحجاج بهذا الشكل لأول مرة في تاريخ الأردن سيوفر من عناء السفر على الحجاج، ومن الوقت، فضلًا عن تناقص الكلف المادية المترتبة عليهم”.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه “من باب حرص الحجاج على المرور بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف، فإن طريق العودة لهم ستكون عبر المدينة المنورة”.

ومن المقرر أن تتوزع قوافل الحجاج الأردنيين لهذا العام على قسمين، بحيث تكون القافلة الأولى في الحادي عشر من الشهر الجاري، والثانية في اليوم التالي.