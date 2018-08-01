قتيلان وجرحى باشتباكات مسلحة في مدينة “أبو عيسى” الليبية

اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة “أبوعيسى” الليبية، غرب طرابلس، بين مسلحين وعناصر المباحث الجنائية، ما أدى إلى غلق الطريق الساحلية غرب البلاد.

ونقل موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي، عن رئيس جهاز المباحث الجنائية الليبي بالمنطقة، علي بنيني، الأربعاء، قوله إن “الطريق الساحلي من بوابة الحرشة وحتى صرمان، لا يزال مغلقًا والحركة متوقفه نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المنطقة”.

وأضاف بنيني أن “اثنين من المسلحين قتلا وأصيب آخرون خلال مواجهات مسلحة مع دورية خاصة بالجهاز في منطقة أبوعيسى، ردًا على هجوم من قبلهم استهدف الدورية”.