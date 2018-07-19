اشتباكات بين مليشيات مسلحة في طرابلس الليبية

اندلعت اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين مليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس وذلك عند طريق المطار ومشروع الهضبة، وسط أنباء عن سقوط عدد من الجرحى، وفق مصادر محلية ليبية.

وقالت المصادر، إن “شارع المطبات والخط رقم 8 خلف خزانات البريقة بطريق المطار بالعاصمة الليبية شهدا اشتباكات بين الكتيبة 301، والقوات التابعة لعبد الغني الككلي المعروف بـ “أغنيوة”، مشيرة إلى وجود تعزيزات عسكرية في المنطقة المحيطة بكوبري المطار.

ورجّحت، أن تكون هناك علاقة بين هذه التطورات العسكرية وبين مقتل أحد عناصر ميليشيا “أغنيوه” الأسبوع الماضي. موضحة أن المنطقة المحيطة بكوبري المطار تشهد منذ الليلة الماضية تحشيدا عسكريا.