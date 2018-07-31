البرلمان الليبي يرجئ التصويت على قانون الاستفتاء الخاص بالدستور

علّق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة التصويت على مشروع قانون الاستفتاء الخاص بالدستور الدائم للبلاد إلى ما بعد الأسبوع المقبل، وفق مصادر نيابية.

وعللت مصادر نيابية، تحدثت إلى “إرم نيوز”، سبب الإرجاء بحدوث خلافات بين النواب بشأن عدد من النقاط التي تضمنها مشروع القانون.

وشهدت الجلسة، التي عقدت يوم أمس الإثنين، نقاشًا مطولًا حول مواد القانون، إلى أن نوقشت المادة الثامنة التي أرجئ النظر بها إلى آخر الجلسة، بعد حدوث جدال بشأنها استمر لجلسة اليوم.

وتنص المادة الثامنة على انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في حال عدم نيل مشروع الدستور ثقة الشعب في الاستفتاء، الأمر الذي اعتبر مخالفًا لما ورد في الإعلان الدستوري.

وانقسم النواب بشأن عدد المصوتين على مشروع القانون بين من رأى أن التصويت يكون قانونيًا في حال صوت لصالحه النصف زائد 1، وبين من رأى أن التصويت ينبغي أن يكون بأغلبية 120 صوتًا، باعتباره قريب الشبه بقانون الانتخاب.

وقرر رئيس المجلس، عقيلة صالح، طلب الرأي من اللجنة التشريعية بهذا الشأن، التي طلبت أن تحال المسألة إلى لجنة محايدة لإبداء الرأي بشأن النسبة المطلوبة للتصويت، قبيل رفعه للجلسة.