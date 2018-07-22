توقيف شخصين يشتبه بضلوعهما في اختطاف قاض وسط ليبيا

ألقت قوة أمنية ليبية فجر اليوم الاثنين، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في خطف قاضٍ ووكيل نيابة وشرطيين من محكمة ودان الجزئية ببلدية الجفرة الليبية وفق ما ذكرته مصادر أمنية ليبية.

و أشارت المصادر إلى أن سيارات عسكرية تابعة لقوة تأمين وحماية سرت داهمت موقعا جنوب المدينة حيث قامت بتوقيف شخصين يشتبه في أنهما يقفان وراء خطف قاض و مسؤولين آخرين.

و كان مسلحون قد اختطفوا الأحد، قاضيًا ومسؤولين آخرين من محكمة وسط ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن “مسلحين اقتحموا محكمة مدينة ودان ظهر الأحد، واختطفوا القاضي عبدالسلام السنوسي، ووكيل النيابة العامة علي إسماعيل عبدالرحمن، واثنين من أفراد الأمن وسرقوا سيارة السجن”.

وبينت المصادر أن “الدافع وراء الخطف، هو احتجاز شخصين على ذمة قضية تهريب مقطورات نقل مياه، كان من المقرر محاكمتهما أمام محكمة ودان، بعد أن احتجزوا في سجن مدينة هون”.

وأضافت أنه “عثر فيما بعد على سيارة السجن التي سطا عليها الخاطفون، على بعد 120 كم من ودان، باتجاه مدينة سرت، وكانت إطاراتها مثقوبة”.