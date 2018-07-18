فتحي المجبري ينسحب من حكومة الوفاق الليبية

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فتحي المجبري، انسحابه رسميًا من الحكومة ومجلسها الرئاسي، داعيًا الوزراء الممثلين عن المنطقة الشرقية إلى الاستقالة ومغادرة طرابلس.

وطالب المجبري، في مقابلة مع تلفزيون الفضائية الليبية، “كل نواب البرلمان الليبي الداعمين للمجلس الرئاسي، بسحب دعمهم فورًا”، معتبرًا أن “ما يحدث في طرابلس هو مسرحية يقوم بها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج”، على حد تعبيره.

وأضاف المجبري أن “المسؤولين يحدق بهم خطر دائم في ظل وجود مليشيات في طرابلس فرضت قراراتها بقوة السلاح”.

وكان المجبري أكد خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي في مدينة بنغازي مع بعض أعضاء مجلس النواب اللييي، أنه “يرفض العودة إلى طرابلس التي تسيطر عليها المليشيات”، على حد قوله.