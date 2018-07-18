محتجون يغلقون شوارع في العاصمة الليبية طرابلس

أغلق محتجون ليبيون، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بضعة شوارع في العاصمة الليبية طرابلس بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على استمرار انقطاع الكهرباء وتدخل المليشيات في طرح الأحمال.

وأفادت مصادر محلية تحدثت إلى ” إرم نيوز” بأن الاحتجاجات شملت مناطق غوط الشعال وحي الأندلس والمنطقة السياحية والحي الإسلامي والدريبي وزناته وشارع الظل وتاجوراء.

وهتف المحتجون ضد حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمليشيات التي تسطو على الكهرباء.

وبلغت ساعات انقطاع الكهرباء في هذه الأحياء أكثرمن 15 ساعة يوميًا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

من جهة آخرى، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع الاحتجاجات وتوحيدها في مظاهرة كبرى يوم الجمعة القادم احتجاجًا على الأوضاع المعيشية التي تشهدها العاصمة.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جميع أهالي طرابلس وضواحيها إلى المشاركة في “مظاهرة غضب” يوم الجمعة على الأوضاع التي وصفوها بـ “المزرية” في ظل انقطاع الكهرباء، وخلو مصارف العاصمة من السيولة المالية، والغلاء الفاحش في أسعار السلع التموينية والغذائية، إضافة إلى أزمة الوقود ونقص الغاز المنزلي الذي صار يباع في السوق السوداء بـ40 دينارًا للإسطوانة في الوقت الذي تباع فيه بدينارين ونصف في شركة البريقة لتسويق النفط.