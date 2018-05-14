للمرة الأولى.. المغرب يعين امرأة في منصب الوكيل العام للملك

في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، تم مساء يوم الإثنين، تعيين امرأة في منصب الوكيل العام للملك، وهو من أرقى المناصب القضائية في البلاد، وذلك خلال حفل تعيين أول فوج من المسؤولين القضائيين بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يتكون من 19 مسؤولاً من بينهم رؤساء محاكم استئنافية وابتدائية ووكلاء عامون ووكلاء الملك.

ويأتي هذا التعيين، بعد أشهر قليلة من دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لإدماج المرأة المغربية في منظومة العدالة والتي ظلت حكرًا على الرجال لعقود طويلة.

وأكد محمد عبدالنباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن انتقاء هؤلاء المسوؤلين القضائيين خضع لمعايير الكفاءة والشفافية مضيفًا أن المرأة كانت حاضرة في مناصب المسؤولية حيث تم تعيين أول وكيلة عامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بمدينة فاس وهي أول امرأة تتبوأ منصب وكيلة عامة بالمغرب إضافة إلى وكيلات للملك ورئيسات للمحاكم.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الجيل الجديد من المسؤولين القضائيين، يجب أن ينخرط في ورش إصلاح منظومة العدالة، وأن يكون في خدمة القانون وخدمة المواطنين ويفتح أبوابه لتلقي شكايات المواطنين والمتقاضين وينفتح على محيطه.